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Zeytinburnu'nda alacak-verecek tartışmasında bıçaklanan A.P. hayatını kaybetti

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Zeytinburnu'nda alacak-verecek meselesi nedeniyle çıkan tartışmada 26 yaşındaki A.P. bıçaklanarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili 2 kardeş, başka ilçedeki hastanede tedavi altındayken yakalanarak gözaltına alındı; 'kasten öldürme' suçundan adli makamlara sevk edildi.

İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde bir iş merkezinde alacak-verecek meselesi nedeniyle çıkan tartışmada 26 yaşındaki A.P bıçaklanarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili 2 kardeş ise başka bir hastanede tedavi altındayken yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, 6 Ekim'de Zeytinburnu ilçesi Maltepe Mahallesi'nde bulunan bir iş merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.P (26) alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan tartışmada bıçaklandı. İhbar üzerine iş merkezinde bıçakla yaralama olayının yaşanması üzerine polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede A.P.'nin hayatını kaybettiği tespit edildi. Polis ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda olayı gerçekleştirdikleri belirlenen M.Y.H. (22) ve V.H. (25) isimli kardeşlerin başka bir ilçedeki hastanede tedavi altında oldukları tespit edildi. Şüpheli 2 kardeş hastanede yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan araştırmalarda olayın, hayatını kaybeden A.P. ile şüpheliler arasında alacak-verecek meselesi nedeniyle çıkan tartışmanın ardından meydana geldiği belirlendi. Hastanedeki tedavi ve emniyetteki işlemleri tamamlanan M.Y.H. ve V.H., 'kasten öldürme' suçundan adli makamlara sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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