Zehir Taciri Mersin'de Yakalandı

Zehir taciri kilolarca uyuşturucu ve 375 bin TL ile yakalandı

MERSİN - Mersin polisinin yaptığı çalışmada uyuşturucu madde ticareti yapan şüpheli 9 kilo 442 gram metamfetamin ve 375 bin 800 TL para ile yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde çalışma yaptı. Ekiplerin yaptığı hassas, titiz ve takipli çalışmalar neticesinde uyuşturucu madde ticareti yapan şüpheli K.A. belirlendi. Belirlenen şüpheliyi takip eden ekipler evine operasyon düzenledi. Şüpheli operasyonda yakalanarak gözaltına alınırken evinde yapılan aramada 9 kilo 442 gram metamfetamin, hassas terazi, çok sayıda tabanca fişeği ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 375 bin 800 TL ele geçirildi. Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan emniyette ifadesi alınacak olan şüphelinin daha sonra adliyeye sevk edileceği bildirildi.

Öteyandan polisin çalışmasının devam ettiği şehirde uyuşturucu illeti bitene kadar halkın huzur ile güvenliği için çalışmaların kararlılıkla aralıksız süreceği mesajı verildi.