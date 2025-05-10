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Zehir Taciri Jandarma Tarafından Yakalandı

Zehir Taciri Jandarma Tarafından Yakalandı
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Afyonkarahisar'da jandarma ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen E.D. isimli şahsı zararlı madde içeren peçetelerle yakaladı. Yapılan aramada bin 780 kullanımlık uyuşturucu emdirilmiş peçete ve makas ele geçirildi.

Afyonkarahisar'da jandarma ekipleri takibe aldıkları zehir tacirini bin 780 kullanımlık uyuşturucu emdirilmiş peçete ile yakaladı.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığına balı ekipler E.D., isimli şahsın çevre kentlerden temin ettiği uyuşturucu Sandıklı ilçesine getirerek satacağı yönünde bilgi aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler şüphelinin kullandığı aracı Sandıklı ilçesi girişinde durdurarak arama yaptı. Yapılan aramada bin 780 kullanımlık uyuşturucu emdirilmiş peçete ve makas ele geçirdi. Olayın ardından gözaltına alınan şahsın jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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