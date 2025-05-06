Zehir Taciri Denizli'de Yakalandı

DENİZLİ (İHA) – İstanbul'dan temin ettiği bin 500 içimlik bozaiyi Denizli'nin Buldan ilçesinde piyasaya sürmeye hazırlanan zehir taciri, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; Buldan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Buldan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu madde ticaretine yönelik başarılı bir operasyona daha imza attı. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar neticesinde, İstanbul'dan Buldan'a gelen S.M. adlı şüpheli, üzerinde yüklü miktarda uyuşturucu madde yakaladı. Buldan polisi tarafından yürütülen titiz çalışmayla yakalanan şüphelinin üzerinde 3 parça halinde bin 500 içimlik sentetik bonzai uyuşturucu maddesi ele geçirildi. S.M. çıkarıldığı adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DENİZLİ