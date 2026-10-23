Yozgat Boğazlıyan'da operasyonda 20 litre etil alkol ele geçirildi

Yozgat Boğazlıyan'da operasyonda 20 litre etil alkol ele geçirildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde Yozgat Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, şüphelinin ikametinde 20 litre etil alkol ele geçirildi. Şüpheli hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı.
Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde 20 litre etil alkol ele geçirildi.
Yozgat Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kaçakçılık suçları kapsamında operasyon düzenledi. Tespit edilen şüpheli G.T.'nin ikametinde yapılan aramalarda 20 litre etil alkol ele geçirildi.
Şüpheli hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı