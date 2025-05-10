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Yoğun bakıma kaldırılan Şimal'den günler sonra yeni haber

Yoğun bakıma kaldırılan Şimal'den günler sonra yeni haber
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Sağlık sorunlarıyla mücadele eden ünlü şarkıcı Şimal, geçirdiği nöbet nedeniyle geçtiğimz hafta hastaneye kaldırıldı. Durumu ciddi olan sanatçı, yoğun bakımdaki tedavisinin ardından normal odaya alındı ve sağlık durumu hakkında bilgi vererek sevenlerinden dua istedi.

Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden ünlü şarkıcı Şimal, bu kez sevenlerini üzen bir gelişmeyle gündeme geldi. 2021 yılında meme kanserine yakalanan ve tedavisi sonrası sağlığına kavuşan sanatçı, geçtiğimiz yıl ise beyin tümörü nedeniyle riskli bir ameliyat geçirmişti. Yaklaşık sekiz saat süren ameliyatın ardından iyileşme süreci yaşayan Şimal, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla tümörün tamamen temizlendiğini duyurmuş ve hayranlarına güzel haber vermişti.

NORMALODAYA ALINDI

Ancak sanatçı, geçtiğimiz hafta geçirdiği ciddi bir nöbet sonucu tekrar hastaneye kaldırıldı. Bir süre yoğun bakımda tutulan ve durumu kritik olan Şimal'in, son bilgilere göre normal servise alındığı öğrenildi.

Yoğun bakıma kaldırılan Şimal'den günler sonra yeni haber

SAĞLIK DURUMUHAKKINDA BİLGİ VERDİ

Günler sonra sağlık durumuyla ilgili açıklama yapan Şimal, takipçilerine seslenerek, "Anca kendime gelebildim, arayan soran herkesten Allah razı olsun. Geçirdiğim nöbet nedeniyle yoğun bakımdaydım. Şimdi bel bölgemden ışın tedavisine başladık. Anlayacağınız yine zor günlerden geçiyorum. Dualarınızı eksik etmeyin," ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haberler.com / Ömercan Altay - 3.Sayfa
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