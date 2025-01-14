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Yılmaz Özdil kalp krizi geçirdi

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Gazeteci Yılmaz Özdil kalp krizi geçirerek yoğun bakıma alındı. Hastanede tedavisi süren Özdil'e yarın anjiyo yapılacağı öğrenildi.

Ünlü gazeteci ve yazar Yılmaz Özdil, kalp krizi geçirdi. Özdil, İstanbul Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesine kaldırıldı.

YARIN ANJİYO YAPILACAK

Bugün operasyon geçiren Özdil'in kalp damarlarından biri açıldı. Özdil'e yarın da anjiyo yapılacağı ve iki damarının daha açılacağı bildirildi.

Yılmaz Özdil kalp krizi geçirdi

YILMAZ ÖZDİL KİMDİR?

Yılmaz Özdil, 1965 yılında İzmir'de doğmuştur. Babası Veli Özdil, annesi Nadide Özdil'dir. Dedesi Süleyman bey zamanında Aksaray'dan İzmir'e göç etmiş. Yıldırım adında bir abisi vardır.İzmir Atatürk Lisesi'nin ardından Ege Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu Gazetecilik bölümünden mezun olmuştur. 1985 yılında üçüncü sınıftayken Üniversitenin hentbol takımında oynadı.

Gazetecilik mesleğine 1982 yılında Yeni Asır gazetesinde muhabirlik yaparak başladı, sonra Yeni Asır'da yayın yönetmeni oldu. 1994 yılında Milliyet gazetesinde Yazı İşleri Müdürü oldu. 1995 yılında Sabah gazetesine geçerek Yazı İşleri Müdürü oldu. 1999 yılında Star gazetesinin kuruluşunda yer aldı. Daha sonra Sabah gazetesine döndü ve atv haber genel yayın yönetmenliği görevlerinin üstlendi. Atv ve Sabah'a TMSF`nin el koyması üzerine istifa etti, 12 Ağustos 2007'de yazar olarak Hürriyet'e geçti.

2008 yılında Uğur Dündar'ın sunduğu Star Ana Haber bülteninin yayın yönetmenliğini yapmaya başladı. Hürriyet'in üçüncü sayfasında yazdı ve aynı zamanda Fanatik gazetesi çatısı altında spor yazarlığı da yaptı. 15 Ağustos 2014 tarihinde Hürriyet'teki görevinden istifa etti. 10 Ekim 2014 tarihinden itibaren Sözcü gazetesinde yazdı. 26 Ekim 2022 tarihinde Sözcü TV genel yayın yönetmenliği görevine getirildi. Mart 2023'te Sözcü TV ve Sözcü gazetesinden istifa etti. Şu sıralar YouTube kanalından gündeme dair görüşlerini içeren videolar yayınlamaktadır.

Yılmaz Özdil, Üniversite 3. sınıftayken tanıştığı Hülya Hanım ile 1989 yılından beri evli olup Pelin (d.1991) adında bir kız çocuğu vardır.

Yılmaz Özdil kalp krizi geçirdi
Kaynak: Haberler.com / Çağla Taşçı - 3.Sayfa
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Yorumlar (55)

Haber YorumlarıEMRE DOLUNAY:

Gerçek bir gazeteci, kimsenin yandaşı, fondaşı olmayan, sadece doğruları anlatan karakterli bir adam... Geçmiş olsun Yılmaz Özdil.

Yorum Beğen280
Yorum Beğenme89
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Haber YorumlarıVEFA:

Geçmiş olsun değerli yazar, cesur yürekli insan!.. Daha söyleyecek,yapılacak, yazılacak, görülecek çok şey var. Bir yere gitme sakın,!

Yorum Beğen181
Yorum Beğenme113
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Haber YorumlarıAydin Ayaydin:

cok degerli bir gazeteci. dogrulari soylemek icin elinden geleni yapan biri. bu dogrulari sadece bir partiyi yermek icin soylemiyor, yanlis gordugu herseyi belirtiyor... Allah sifa versin...

Yorum Beğen153
Yorum Beğenme83
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Haber YorumlarıSUNSET null:

sağlıklı kalmayı başarmak için doğru peşinde koşmak ters etki yaratıyor. iyilerin dünyası değil artık yaşadığımız coğrafya.

Yorum Beğen123
Yorum Beğenme64
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Haber YorumlarıHesap kullanıcısı null:

Allah şifasını verdin tez inşallah

Yorum Beğen107
Yorum Beğenme52
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAbdullah Çiftçi:

Kendisi katır sever ( anlayan anladı ), bende bir katırın ölümüne üzülürüm ama buna asla üzülmem.

Yorum Beğen92
Yorum Beğenme65
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Haber YorumlarıMANAM 61:

insallah yolu acik olsun

Yorum Beğen52
Yorum Beğenme63
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Haber YorumlarıFake You hard:

Tez zamanda Allahin azabina kavusmasi dilegiyle

Yorum Beğen40
Yorum Beğenme65
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Haber YorumlarıSuat Saldıran:

Rabbim tez zamanda gitmeyi nasip etsin inşaallah

Yorum Beğen38
Yorum Beğenme60
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Haber YorumlarıUmut Batman:

Allah acil şifalar versin inşallah

Yorum Beğen57
Yorum Beğenme38
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