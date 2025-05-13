Yılmaz Özdil Hakkında Soruşturma Başlatıldı
Gazeteci Yılmaz Özdil, sosyal medya paylaşımı nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından re'sen soruşturma konusu oldu. Paylaşımında Türkiye Cumhuriyeti devletini hedef alan ifadeler kullandığı iddia ediliyor.
Gazeteci Yılmaz Özdil hakkında sosyal medya paylaşımı nedeniyle re'sen soruşturma başlatıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca gazeteci Yılmaz Özdil hakkında sosyal medya hesabında Türkiye Cumhuriyeti devletini hedef alan ve aşağılayıcı nitelikte paylaşım yaptığı gerekçesiyle 'Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini ve devletin yayın organlarını alenen aşağılama' suçundan re'sen soruşturma başlatıldı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa