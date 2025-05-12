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Yılmaz Özdil hakkında 'devleti aşağılayıcı paylaşım' gerekçesiyle soruşturma başlatıldı

Yılmaz Özdil hakkında 'devleti aşağılayıcı paylaşım' gerekçesiyle soruşturma başlatıldı
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Gazeteci Yılmaz Özdil hakkında Türkiye Cumhuriyeti devletini hedef alan, aşağılayıcı nitelikteki paylaşım yaptığı gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

Gazeteci Yılmaz Özdil hakkında Türkiye Cumhuriyeti devletini aşağılayıcı nitelikteki paylaşım yaptığı gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Yılmaz Özdil hakkında hesabından Türkiye Cumhuriyeti devletini hedef alan, aşağılayıcı nitelikteki paylaşımı nedeniyle soruşturma başlattı.

SAVCILIK SORUŞTURMA GEREKÇESİNİ AÇIKLADI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Yılmaz Özdil şahıs hakkında bugün kullanmış olduğu sosyal medya hesabından Türkiye Cumhuriyeti devletini hedef alan, aşağılayıcı nitelikteki paylaşımı nedeniyle TCK md.301 uyarınca re'sen soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyunun bilgisine duyurulur" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Haberler.com / Serhat Yılmaz - 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıq96x4fp7j7:

adam 100 sene öncesinde takılıp kalmış .

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