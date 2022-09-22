Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yıldırımın düştüğü ağaç paramparça oldu

3. Sayfa Haberleri

Yıldırımın düştüğü ağaç paramparça oldu

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde kayısı bahçesine düşen yıldırım ağaçları parçaladı.

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde kayısı bahçesine düşen yıldırım ağaçları parçaladı.

Malatya'da yer yer etkili olan sağanak yağış sonrası düşen yıldırım, bazı kayısı ağaçlarına zarar verdi. Akçadağ ilçesinde bir süredir etkili olan sıcak hava yerini gök gürültülü sağanağa bırakırken, ilçeye bağlı Taşolar Mahallesi'nde kayısı bahçesine düşen yıldırım ağaçları parçaladı. Düşen yıldırımın parçaladığı kayısı ağacından kopan parçalar ise bahçe içerine savruldu.

İlçe genelinde belirli aralıklarla devam eden yağışların bir süre daha ilçe genelinde etkisini sürdürmesi bekleniyor. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hisarcık Akçadağ Malatya 3. Sayfa Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title