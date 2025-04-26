Yeşilırmak'ta Toplu Balık Ölümleri Üzerine İnceleme Başlatıldı

Yeşilırmak'ta toplu balık ölümleri üzerine inceleme başlatıldı.

Tokat'ın Turhal ilçesinden geçen Yeşilırmak'ta toplu balık ölümleri gözlendi. Nehirdeki ölü balıkları gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgede inceleme yapan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, sudan ve ölen balıklardan örnekler aldı. Balık ölümlerinin sebebinin, yapılacak laboratuvar analizlerinin ardından netlik kazanacağı bildirildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor. - TOKAT