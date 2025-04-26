Yeşilırmak Nehri'nde Toplu Balık Ölümleri İnceleniyor
Tokat'ın Turhal ilçesinden geçen Yeşilırmak Nehri'nde gözlemlenen toplu balık ölümleri üzerine İl Tarım ve Orman Müdürlüğü inceleme başlattı. Ekipler, sudan ve balıklardan örnekler alarak laboratuvar analizleri yapacak.
Yeşilırmak Nehri'nde balık ölümleri incelemeye alındı
TOKAT - Yeşilırmak'ta toplu balık ölümleri üzerine inceleme başlatıldı.
Tokat'ın Turhal ilçesinden geçen Yeşilırmak'ta toplu balık ölümleri gözlendi. Nehirdeki ölü balıkları gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgede inceleme yapan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, sudan ve ölen balıklardan örnekler aldı. Balık ölümlerinin sebebinin, yapılacak laboratuvar analizlerinin ardından netlik kazanacağı bildirildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YASİN KIRAS - 3.Sayfa