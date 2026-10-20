Yazılı Kanyon'da mahsur kalan İHH gönüllüleri 30 saatte kurtarıldı, 1 gönüllü öldü

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Isparta'nın Sütçüler ilçesindeki Yazılı Kanyon'da mahsur kalan 10 İHH gönüllüsünün kurtarılması çalışmalarında dron ile telsiz ulaştırılması ve mahsur kalanlarla ilk iletişim anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sütçüler ilçesindeki Yazılı Kanyon'da bulunan İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) bünyesindeki 14 gönüllüye ulaşılamadığı yönünde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunulmuş, bölgeye Antalya, Isparta, Burdur, Denizli, Afyonkarahisar, Kastamonu ve Konya'dan AFAD ekipleri bölgeye sevk edilmişti. Yapılan çalışmalar sonucunda grubun bulunduğu yer dron ile tespit edilirken, hayatını kaybeden gönüllülerden Sinan Yavuz'un (42) cansız bedeni ile 3 gönüllü güvenli bölgeye getirilmişti. Ekipler diğer mahsur kalan gönüllüleri kurtarma çalışmalarını, zorlu arazi ve hava şartlarına rağmen aralıksız sürdürdü. Isparta AFAD İl Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen operasyonda, mahsur kalan gruba ulaşabilmek için teknolojik imkanlar devreye sokuldu.

Dron ile telsiz ulaştırıldı

Bölgede görev yapan uzman personel tarafından yönlendirilen dron aracılığıyla mahsur kalan gönüllülere telsiz ulaştırıldı. Telsiz üzerinden kurulan ilk temas, Isparta AFAD İl Müdürü Bilal Öztürk tarafından gerçekleştirildi. Mahsur kalan gönüllülerle iletişimin sağlanması, kurtarma operasyonunda önemli bir aşama oldu.

Mahsur kalan gönüllülere dron ile telsiz ulaştırma anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Ekipler, telsizin mahsur kalanlara ulaştırılması anında büyük sevinç yaşadı. Mahsur kalan İHH gönüllüleriyle ilk temas bu şekilde sağlanmış oldu.

30 saatlik çalışmanın ardından kurtarılan gönüllüler, ambulanslarla kontrol amaçlı hastaneye sevk edilmişti. Gönüllülerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı