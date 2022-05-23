Yaylaya giden kamyonet şarampole yuvarlandı: 1 yaralı - Haberler

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Yaylaya giden kamyonet şarampole yuvarlandı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Yaylaya giden kamyonet şarampole yuvarlandı: 1 yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesi Akseki yolu Manayıt mevkiinde kamyonetin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesi Akseki yolu Manayıt mevkiinde kamyonetin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Manavgat istikametinden Akseki istikametine gitmekte olan İbrahim İngöz'ün kullandığı 07 JS 431 plakalı kamyonet, Akseki sınırları Manayıt mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 15 metreden şarampole yuvarlandı.

Kazada, kamyonette yolcu olarak bulunan Hatice Çakır yaralanırken, araç sürücüsü ve diğer yolcular kazayı yaralanmadan atlattı. Hatice Çakır, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza yapan kamyonet ise şarampolden vinç yardımıyla çıkarılabildi. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hatice Çakır, Manavgat, Kamyonet, Antalya, 3. Sayfa, Haberler

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