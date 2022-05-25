Yaylada zehirlenen çoban 1,5 saatlik çalışmayla kurtarıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yaylada zehirlenen çoban 1,5 saatlik çalışmayla kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Yaylada zehirlenen çoban 1,5 saatlik çalışmayla kurtarıldı

Van'ın Muradiye ilçesinde yaylada zehirlenen çoban, ekiplerin 1,5 saatlik çalışması sonucu hastaneye ulaştırıldı.

Van'ın Muradiye ilçesinde yaylada zehirlenen çoban, ekiplerin 1,5 saatlik çalışması sonucu hastaneye ulaştırıldı.

Muradiye ilçesine bağlı Şehit Mehmet Bey Mahallesi'nin Çayır Yaylası'nda çobanlık yapan Bekir Yacan isimli şahsın zehirlendiği ihbarı üzerine bölgeye Muradiye İlçe Emniyet Müdürlüğü, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Zorlu yolları aşan ekiplerin 1,5 saatlik çalışması sonucu yediği bitkilerden zehirlendiği öğrenilen çoban, Muradiye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından çoban Yacan, Erciş Devlet Hastanesine sevk edildi. - VAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hisarcık, Muradiye, Şehit, Van, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title