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Yaya geçidinde karşı şeride geçen motorlu bisiklete çarptı: 1 ölü

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Karabük’ün Safranbolu ilçesinde otomobil ile motorlu bisikletin çarpıştığı kazada ağır yaralanan 57 yaşındaki motolu bisiklet sürücüsü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde otomobil ile motorlu bisikletin çarpıştığı kazada ağır yaralanan 57 yaşındaki motolu bisiklet sürücüsü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Adnan Menderes Bulvarı'nda, Karayolları karşısındaki yaya geçidi yakınında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.B. yönetimindeki 06 FF 1791 plakalı otomobil, Kıranköy'den Karabük yönüne sol şeritte ilerlediği sırada, Şehit Halil Gözlemeci Caddesi'nden bulvara çıkarak yaya geçidinden Safranbolu istikametine geçmek isteyen Güler Çetinceviz (57) idaresindeki motorlu bisikletle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, önce sokak aydınlatma direğine, ardından ağaca çarparak durabildi.

Kazada ağır yaralanan motorlu bisiklet sürücüsü Güler Çetinceviz, ambulansla Safranbolu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Çetinceviz, burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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