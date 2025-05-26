Yavru Ayı Koruma Altına Alındı

Sinop'un Türkeli ilçesine bağlı Satı köyünde doğada tek başına bulunan yavru ayı, duyarlı bir vatandaşın ihbarı üzerine koruma altına alındı.

Köyde hayvanlarını otlatmakta olan Erdoğan Filiz'in fark ettiği minik ayı, durumu hemen yetkililere bildirmesiyle Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edildi.

Koruma altına alınan sevimli yavru, Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Sarıkum Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü.

Burada yapılan veteriner kontrolleri sonucunda yavru ayının genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. - SİNOP