Yavru Ayı Koruma Altına Alındı

Yavru Ayı Koruma Altına Alındı
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Sinop'un Türkeli ilçesinde bir vatandaşın ihbarı üzerine tek başına bulunan yavru ayı, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından koruma altına alındı ve sağlık kontrolleri için yaban hayatı kurtarma merkezine götürüldü.

Sinop'un Türkeli ilçesine bağlı Satı köyünde doğada tek başına bulunan yavru ayı, duyarlı bir vatandaşın ihbarı üzerine koruma altına alındı.

Köyde hayvanlarını otlatmakta olan Erdoğan Filiz'in fark ettiği minik ayı, durumu hemen yetkililere bildirmesiyle Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edildi.

Koruma altına alınan sevimli yavru, Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Sarıkum Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü.

Burada yapılan veteriner kontrolleri sonucunda yavru ayının genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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