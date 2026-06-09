'Park etmek yasaktır' levhasının önüne araç park eden sürücüye bin 250 TL ceza

Eskişehir'de aracını "Duraklama ve Park Etmek Yasaktır" levhasının hemen önüne hatalı şekilde araç park eden sürücüye bin 250 TL idari para cezası yazıldı.

Olay, Odunpazarı ilçesi İstiklal Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 26 AAD 401 plakalı otomobil, "Duraklama ve Park Etmek Yasaktır" levhasının bulunduğu cadde üzerinde hatalı şekilde park edildi. Kurallara aykırı şekilde park edilen araç sebebiyle caddedeki trafik aksadı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Trafik ekipleri tarafından sürücüye hatalı park yapması sebebiyle bin 250 TL idari para cezası yazıldığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı