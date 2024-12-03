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Kırmızı bültenle aranan zehir taciri Türkiye'de yakalandı

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Türkmenistan'da 'Yasa dışı uyuşturucu kaçakçılığı' suçundan kırmızı bültenle aranan Aynabat Yegenova, Ankara'nın Keçiören ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.

Türkmenistan adli makamlarınca "Yasa dışı uyuşturucu kaçakçılığı" suçundan kırmızı bültenle aranan Türkmenistan uyruklu Aynabat Yegenova isimli kişi Ankara'da yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar sonucu Ankara'nın Keçiören ilçesinde düzenlenen operasyon neticesinde; Türkmenistan Adli Makamlarınca "Yasa dışı uyuşturucu kaçakçılığı" suçundan kırmızı bültenle aranan Türkmenistan uyruklu Aynabat Yegenova isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Yegenova hakkında adli işlemlerin devam ettiği öğrenildi.

Kırmızı bültenle aranan zehir taciri Türkiye'de yakalandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (11)

Haber YorumlarıMesut Aydın:

Başka nerde bulunacaktı ki sanki? Tabiki Türkiye

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Haber Yorumlarıhakan aslan:

aranan tüm kaçaklar türkiyeden çıkıyor

Yorum Beğen64
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Haber YorumlarıAhmet Kacarogullari:

şaşırdık mı.hayir

Yorum Beğen51
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Haber YorumlarıSalim:

BU KADININ HER TARAFI KIRMIZI BÜLTENLE ARANSA NE OLUR....

Yorum Beğen20
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Haber Yorumlarıerkan ERCAN:

şaşırdık mı ?

Yorum Beğen37
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Haber YorumlarıKartal Bey:

Pablo escobar yaşasaydı türkiyede yakalanırdı,bu ne rahatlık önüne gelen buraya sığınmış.biz avrupaya giderken yedi sülalemizi araştırıyorlar

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Haber YorumlarıMedeni Bingöl:

Sahte müslüman zehir taciri Başörtüsü ile Müslümanlık ayaklarini yapan milyonlardan bir örnek

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Haber YorumlarıHalil Kurt:

kurbanlık koyun

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Haber YorumlarıMekkeli Müşrik:

Teşekkürler agape teşekkürler yattoş ….

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Haber Yorumlarıefkan sonkan:

Dünya suç örgütü sığınma evi Türkiye

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