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Yaptığı rezilliği kayda aldı, yetmedi gurur tablosu gibi paylaştı

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Bir kişi, kamusal alandaki bir banka dışkı dolu poşet bıraktıktan sonra, temizlik görevlisinin bu poşeti fark etmeden alıp çöpe attığı anları gizlice kayda aldı. Olay, temizlik görevlisinin görevini yaparken aşağılayıcı biçimde kaydedilmesi nedeniyle büyük tepki çekti.

Sosyal medyada dikkat çekmek ve etkileşim almak uğruna yapılan paylaşımlara bir yenisi eklendi. Ancak bu kez yapılan paylaşım, sınırları fazlasıyla zorladı ve kamuoyunda büyük tepki topladı.

"BEKÇİ B.KUMU TEMİZLEDİ"

Kimliği belirlenemeyen bir kişi, bir parktaki banka dışkı dolu bir poşet bırakarak bu durumu cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Daha sonra gelen bir temizlik görevlisi, kayıttan habersiz şekilde poşeti alıp çöp kutusuna attı. Görüntüler sosyal medya platformlarında "Parktaki banka b.k bıraktım, bekçi b.kumu temizledi" notuyla paylaşıldı.

"AHLAK DIŞI"

Söz konusu video kısa sürede yayılırken, sosyal medya kullanıcılarından sert tepkiler geldi. Birçok kişi paylaşımı "ahlak dışı", "insan onurunu hiçe sayan" ve "kamu görevlilerine hakaret" olarak nitelendirdi.

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Yaptığı rezilliği kayda aldı, yetmedi gurur tablosu gibi paylaştı
Kaynak: Haberler.com / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa
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Yorumlar (8)

Haber Yorumlarıwmhnyhpvhr:

bunu yapanı poşetin içindekini yedirmek lazım

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Haber YorumlarıTrakyalı Ezelden:

Kimliği belirlenemezmi? bak buna gülerim

Yorum Beğen42
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Haber Yorumlarıgirilmez:

BU O.EVLADI BULUNUP PARK VE BAHÇELERDE KÖPEK BKU TEMİZLEME GÖREVİ VERİLSİN

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Haber YorumlarıBlackened:

Tek kelime ile oe bunu yapan

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Haber YorumlarıKara Ahmet:

tutuklayin pici

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Haber YorumlarıKızıl:

Babasının bir anlık hatası işte. Veled'izinâ başka hiçbir şey değil.

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Haber Yorumlarıjyhr4fnrry:

bu kızda dike sürülecek akıl yok belli

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Haber Yorumlarıcem cemo:

2 güne kalmaz Devletimiz en can alıcı tuvaletlerimizi ona yıkatır mı bence yıkatır var mısınız iddaya

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