Yangında Hayatını Kaybeden Adam Güvercinleri için Çatıya Çıkmaya Çalıştı

Yangında Hayatını Kaybeden Adam Güvercinleri için Çatıya Çıkmaya Çalıştı
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Balıkesir'de çıkan yangında hayatını kaybeden Mustafa Uzun'un, güvercinlerini kurtarmak için çatıya çıkmaya çalışırken dumandan etkilenip yere yığıldığı belirlendi. Olayla ilgili incelemeler sürüyor.

Güvercinleri için alevlerin arasında kaldı

Balıkesir'de dün gece yangında hayatını kaybeden Mustafa Uzun'un güvercinleri için çatıya çıkmaya çalıştığı anlaşıldı

BALIKESİR - Balıkesir'de dün gece çıkan yangında hayatını kaybeden Mustafa Uzun'un güvercinleri için evin teras kısmına ulaşmaya çalışırken hayatını kaybettiği anlaşıldı.

Edinilen bilgiye göre, Akıncılar Mahallesi'nde 2 katlı eski bir işyerinden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar 112'yi aradı. İtfaiye ekipleri geceyi aydınlatan alevler arasında yangına kısa sürede müdahale ederek söndürdü. Yangın sonrasında Mustafa Uzun adlı vatandaşın ve köpeğinin hayatını kaybettiği anlaşıldı. Bu sabah Balıkesir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Olay Yeri İnceleme ekipleri ve itfaiye timleri yangın çıkan alanda incelemelerde bulundu. Hurdacılık ve balıkçılık yaptığı öğrenilen Merhum Uzun'un teras katında bulunan onlarca güvercini olduğu ve yangın esnasında güvercinlerin bulunduğu alanın kapısını açmak için üst kata gitmeye çalıştığı ve dumandan etkilenerek yere yığıldığı tespit edildi.

Öte yandan, polis ekipleri incelemelerini sürdürürken, Cumhuriyet Savcısının talimatı ile olayın görgü tanıklarının ifadelerinin alındığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT AYDOĞAN - 3.Sayfa
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