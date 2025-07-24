Eskişehir'de Orman Yangınında Şehit Olan Tolunay Kocaman Son Yolculuğuna Uğurlandı

Eskişehir'de Orman Yangınında Şehit Olan Tolunay Kocaman Son Yolculuğuna Uğurlandı
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Eskişehir'de orman yangınında şehit olan 28 yaşındaki Tolunay Kocaman, Kümbet mahallesinde gözyaşlarıyla toprağa verildi. 1 hafta önce evlenen eşi Burcu Kocaman ve ailesinin katıldığı cenaze töreninde, Kocaman'ın mesai arkadaşları ve yakınları da yer aldı. Törende TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay ile bakanlar ve protokol üyeleri de hazır bulundu.

Eskişehir'de orman yangınında şehit olan 10 kişinin arasında yer alan Tolunay Kocaman, memleketi Seyitgazi'nin Kümbet mahallesinde gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlanırken, 1 hafta önce evlendiği eşi Burcu Kocaman ayakta durmakta güçlük çekti.

Seyitgazi ilçesinde başlayan yangına müdahale için bölgede görev alan 28 yaşındaki Tolunay Kocaman, dün şehit olan 10 kişilik ekibin içinde yer alıyordu. Kocaman'ın cenazesi, işlemleri ve kimlik tespiti için Ankara Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. İşlemlerin tamamlanmasının ardından Kocaman'ın cenazesi, baba ocağı olan Seyitgazi ilçesinin Kümbet mahallesine getirildi. Cenaze namazına Kocaman'ın sevenleri ve mesai arkadaşları katıldı. Taziyeleri kabul eden baba Hüseyin Kocaman ve şehidin 1 hafta önce evlendiği eşi Burcu Kocaman'ın ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü. Kılınan cenaze namazı ve alınan helalliklerin ardından Tolunay Kocaman, mahalle kabristanlığına defnedildi.

Törene, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti Eskişehir Milletvekili İdris Nebi Hatipoğlu, AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan ve Eskişehir İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir ile birlikte diğer protokol mensupları katılım sağladı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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