Yanan tırdan geriye demir yığını kaldı 3. Sayfa Haberleri Osmaniye'de yanan tır kullanılamaz hale geldi. Osmaniye'de yanan tır kullanılamaz hale geldi. Ahmet Çetindal yönetiminde 63 ABE 928 plakalı tırın, Tarsus-Adana- Gaziantep Otoyolu Osmaniye gişeleri yakınında motor kısmında yangın çıktı. Kısa sürede alevler tüm tırı sararken, olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını 1 saatlik çalışma sonucu söndürdü. Şoför olaydan yara almadan kurtuldu, yanan tır kullanılamaz hale geldi. Tırdan geriye adeta demir yığını kaldı. - OSMANİYE Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Gaziantep Osmaniye Tarsus 3. Sayfa Haberler

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