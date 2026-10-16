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Yalova merkezli bilişim dolandırıcılığı operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı

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Yalova merkezli bilişim dolandırıcılığı operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı
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Yalova merkezli 6 ilde bilişim dolandırıcılığı iddiasıyla düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 6'sı tutuklandı, 1'i adli kontrolle, 1'i savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı; aramalarda 9 cep telefonu, 10 SIM kart ve 1 tablet ele geçirildi.

Yalova merkezli 6 ilde bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 8 şüpheliye yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 6 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığınca bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yapan şüphelilere yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, 6 Ekim 2026 tarihinde Yalova merkezli Gaziantep, Zonguldak, Bolu, Denizli ve Niğde'de eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda Gaziantep'te A.Y., S.Z., T.Ş. ve F.K., Niğde'de T.B., Bolu'da S.H., Denizli'de H.C. ve Zonguldak'ta E.E.T. isimli 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.H., H.C., A.Y., S.Z., T.Ş. ve T.B. tutuklandı. F.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer şüpheli E.E.T. savcılık ifadesini in ardından serbest bırakıldı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 9 cep telefonu, 10 SIM kart ve 1 tablet bilgisayar ele geçirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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