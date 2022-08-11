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Yalova haberi: Yalova'da 3.5 büyüklüğünde deprem

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Yalova 3. sayfa haberine göre Yalova'da 3.5 büyüklüğünde depremYALOVA Yalova Merkez'de 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yalova'da 3.5 büyüklüğünde deprem

YALOVA Yalova Merkez'de 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Yalova Merkez'de saat 22.23 sıralarında 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 7.04 kilometre derinliğinde meydana deprem Bursa, Kocaeli ve diğer çevre illerden de hissedildi.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Yalova Merkez Yalova 3. Sayfa Haberler

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