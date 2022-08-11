Yalova haberi: Yalova'da 3.5 büyüklüğünde deprem
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Yalova 3. sayfa haberine göre Yalova'da 3.5 büyüklüğünde depremYALOVA Yalova Merkez'de 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Yalova'da 3.5 büyüklüğünde deprem
YALOVA Yalova Merkez'de 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Yalova Merkez'de saat 22.23 sıralarında 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 7.04 kilometre derinliğinde meydana deprem Bursa, Kocaeli ve diğer çevre illerden de hissedildi.
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa