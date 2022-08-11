Yalova haberi: Yalova'da 3.5 büyüklüğünde deprem Yalova 3. sayfa haberine göre Yalova'da 3.5 büyüklüğünde depremYALOVA Yalova Merkez'de 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yalova'da 3.5 büyüklüğünde deprem YALOVA Yalova Merkez'de 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Yalova Merkez'de saat 22.23 sıralarında 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 7.04 kilometre derinliğinde meydana deprem Bursa, Kocaeli ve diğer çevre illerden de hissedildi. İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Yalova Merkez Yalova 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Yalova haberi: Yalova'da 3.5 büyüklüğünde deprem - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.