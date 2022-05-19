Yalova'da kablo ve odun hırsızlığı zanlısına tutuklama - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yalova'da kablo ve odun hırsızlığı zanlısına tutuklama

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

Yalova'da kablo ve odun hırsızlığı zanlısına tutuklama Yalova'nın Armutlu ilçesinde kamu kurumlarından kablo, odun ve tarım aleti hırsızlıklarıyla gözaltına alınan 3 kişiden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yalova'da kablo ve odun hırsızlığı zanlısına tutuklama

YALOVA - Yalova'nın Armutlu ilçesinde kamu kurumlarından kablo, odun ve tarım aleti hırsızlıklarıyla gözaltına alınan 3 kişiden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen hırsızlık soruşturması çerçevesinde Yalova İl Jandarma Alay Komutanlığı ekipleri, Orman İşletme Müdürlüğüne ait istiflenmiş odunlar, Türk Telekom'a ait kablolar ve tarım aletlerinin çalınması olaylarıyla ilgili çalışma gerçekleştirdi.

Yapılan incelemelerde sonrasında hırsızlık şüphelisi faili F.O. ile ona yardım yataklık yaptığı ileri sürülen M.O. ve A.U. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler sevk edildikleri Gemlik Adliyesinde hakim karşısına çıktı. Zanlılardan F.O. tutuklanarak cezaevine gönderilirken diğer iki şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İhlas Haber Ajansı / Hurşit Topal - 3. Sayfa

Armutlu, Yalova, Tarım, Kamu, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title