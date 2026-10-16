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Yalova Adliyesi önünde öldürülen Halis Turan cinayetinde 4 sanık yargılandı

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Bursa'daki cinayet davasına tanık olarak ifade vermek üzere geldiği Yalova Adliyesi önünde öldürülen Halis Turan cinayetinde 4 sanık hakim karşısına çıktı. İddianamede bazı sanıklar için ağırlaştırılmış müebbet, bir sanık için 15 yıldan 20 yıla kadar hapis istendi.

Bursa'da görülen cinayet davası nedeniyle tanık olarak ifade vermek üzere geldiği Yalova Adliyesi önünde tabancayla vurularak öldürülen Halis Turan cinayetine ilişkin davada 4 sanık hakim karşısına çıktı.

Yalova 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanıklar Ömer Arslan, Yusuf A., Zübeyir A. ve Mehmet Şah A. hazır bulundu. Duruşmada ilk olarak savunma yapan Yusuf A., iki aile arasında barışın sağlanması için çabaladığını belirterek, kardeşlerinin Yalova'ya gideceğinden haberi olmadığını öne sürdü. Olayda kullanılan aracın şirketlerine ait olduğunu söyleyen Yusuf A., hakkındaki suçlamaları reddetti. Halis Turan'ın evinin çevresinde keşif yaptığı iddiasını da kabul etmedi.

Mehmet Şah A. ise amcası Ömer A. ile bölgede keşif yapmadıklarını, kendisini aradıklarını ileri sürdü. Olay sonrasında farklı kişilerle yaptığı telefon görüşmelerinde kullandığı ifadeler sorulan Mehmet Şah A., bunları hava atmak amacıyla kız arkadaşlarına söylediğini savundu.

Olay günü kardeşi Ömer A. ile Bursa'dan Yalova'ya geldiğini anlatan Zübaeyir A. da aracı kardeşinin istediğini, Yalova'ya bir arkadaşının babasının cenazesine katılmak için gideceğini söylediğini belirtti. Ömer A.'nın kendisini tekrar adliye önüne çağırdığını anlatan Zübeyir A., kardeşinin araçtan inerek ateş etmeye başladığını, vurulma anını görmediğini ve ardından korkuyla bölgeden ayrıldığını iddia etti. Araçtaki silahın kendisine ait olmadığını savunan Zübeyir A., elindeki atış artığının nedenini bilmediğini söyledi.

"Çok pişmanım"

Adliye önünde Halis Turan'ı tabancayla vurarak öldüren Ömer Arslan ise Turan ailesine başsağlığı dileyerek olaydan pişmanlık duyduğunu ifade etti. Arslan, cinayeti tek başına işlediğini ve kimsenin kendisine yardım etmediğini öne sürdü.

Bursa'da ağabeyi Abdurrahman Arslan'ın öldürüldüğü olayın etkisinden çıkamadığını savunan Ömer Arslan, Halis Turan'ın ifade vereceğini bildiğini, olay günü adliyeye geldiğini ve daha sonra silahı alarak dışarı çıktığını anlattı. Halis Turan'ı otoparka doğru yürürken gördüğünü belirten Arslan, "Keşke yüzüne konuşsaydım, bunları yapmasaydım. Çok pişmanım" dedi.

Sanık avukatları ise telefon görüşmelerinin saatlerinin iddianamede yanlış yazıldığını savunarak Ömer Arslan'ın olayı tek başına gerçekleştirdiğini ileri sürdü.

İddianamede ağırlaştırılmış müebbet talebi

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Ömer Arslan ve Yusuf A. hakkında tasarlayarak ve kan gütme saikiyle öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. Zübeyir A. hakkında da tasarlayarak ve kan gütme saikiyle öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Mehmet Şah A. hakkında ise tasarlayarak ve kan gütme saikiyle öldürmeye yardım etme suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

İddianamede ayrıca Ömer Arslan ve Zübeyir A. hakkında çeşitli silah ve yaralama suçlarından, Ömer Arslan hakkında da kamu malına zarar verme suçundan hapis cezası istendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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