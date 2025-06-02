Yağışlı Hava nedeniyle Kaza: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti

Yağışlı Hava nedeniyle Kaza: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti
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Denizli'de kaygan yolda meydana gelen kazada, genç sürücü Mustafa Demir yaşamını yitirdi. Araç yol kenarındaki ağaçlara çarparak dururken, itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybeden Demir'in cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.

Kayganlaşan yolda kaza yapan genç sürücü hayatını kaybetti

DENİZLİ - Denizli'de yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda kaza yapan kamyonetin genç sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Merkezefendi ilçesi Sümer Mahallesi İzmir Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mustafa Demir'inidaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen kamyonet, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaçlara çarparak durabildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Demir, ambulansla Denizli Devlet Hastanesine sevk edildi. Ağır yaralı Demir, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Haberi alıp hastaneye gelen Demir'in ailesini yakınlarınca güçlükle sakinleştirildi. Mustafa Demir'in cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FADIL KÖSEDAĞ - 3.Sayfa
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