Yabancı turistin havalimanındaki intihar teşebbüsü ve kurtarılma anları kamerada - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yabancı turistin havalimanındaki intihar teşebbüsü ve kurtarılma anları kamerada

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Yabancı turistin havalimanındaki intihar teşebbüsü ve kurtarılma anları kamerada

Antalya Havalimanı'nda boynuna bağladığı halatla intihar etmeye çalışan yabancı turisti son anda yetişen görevliler boğazındaki teli keserek kurtardı.

Antalya Havalimanı'nda boynuna bağladığı halatla intihar etmeye çalışan yabancı turisti son anda yetişen görevliler boğazındaki teli keserek kurtardı. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Antalya Havalimanı Dış Hatlar 2 Terminali'nde yaşanan olayda Rus uyruklu Alexsandır Rusakov (38)henüz belirlenemeyen bir nedenle, danışmanın üzerindeki demirli bölüme çıktı. Rusakov, burada boynuna bağladığı halatın ardından üzerine reklam tabelasının üzerinden kendini boşluğa bıraktı. Rusakov'un yardımına havalimanı çalışanları koştu. Hemen havaya kaldırılan şişme yatakla ayakları desteklenen Rusakov'un halatı merdivenle yukarı çıkan görevli tarafından makasla kesildi. Hastaneye kaldırılan Rusakov'un tedaviye alındığı öğrenildi.

Öte yandan yaşanan panik anları, şahsın kendini asması, görevlilerin yatak açması ve makasla halatın kesildiği anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Antalya, İntihar, Rus, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title