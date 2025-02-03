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Yaban Keçisi Avcısına Rekor Cezası: 661 Bin TL

Yaban Keçisi Avcısına Rekor Cezası: 661 Bin TL
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Malatya'nın Arapgir ilçesinde koruma altındaki yaban keçisini kaçak olarak avlayan bir kişiye 661 bin 883 TL para cezası uygulandı. Olay jandarma ekiplerinin devriyesi sırasında ortaya çıktı.

Malatya'nın Arapgir ilçesinde koruma altındaki yaban keçisini avlayan kişiye 661 bin 883 bin TL para cezası uygulandı.

Olay, Arapgir ilçesinin Sinikli Mahallesi Geyik Taşı mevkiinde meydana geldi. İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, bölgede yaptıkları devriye sırasında, koruma altındaki bir yaban keçisini kaçak olarak avlayan iki kişiyi suçüstü yakaladı.

Ekiplerin yaptığı incelemenin ardından, avcılardan birine 661 bin 883 bin TL ceza kesildi. Olay yerinde bulunan 1 adet bıçak ise muhafaza altına alınırken avlanan yaban keçisi Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edildi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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