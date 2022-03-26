Virajı alamayan kamyonet şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

İSTANBUL - Sarıyer'de virajı almayan nakliye kamyoneti şarampole yuvarlandı. Kaza sonucu 2 kişi ağır yaralanırken taşıdığı 124 adet akü kullanılamaz hale geldi.

Olay, Sarıyer Maden Mahallesi Özdereiçi Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, nakliye aracına olan 34 JTC 36 plakalı kamyonet sürücüsü Ömer Ö.'nün virajı alamaması üzerine şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü ve araçta bulunan Tuğrul A. ağır yaralandı. Durumu gören çevredeki vatandaşlar hemen 112 ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Kamyonette bulunan 124 adet akü yola saçıldı.

Civarda oturan vatandaş ise, "Burada sürekli böyle kazalar oluyor. Biz sesi duyduk hemen haber verdik. Baktım kamyon ters dönmüş düşmüş aşağıya. Bu bir sefer olmadı. Navigasyondan kaynaklı bir problem de var. Cadde adını girdiğinde navigasyon burayı gösteriyor. Yetkililere hep haber verdik ama bir çözüm olmadı" dedi.