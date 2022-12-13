Veliler lisenin önüne akın etti! Konu: 6 yaşındaki kızın istismarı, okul müdürünün paylaşımı olay oldu

İsmailağa Cemaati'ne bağlı Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızını 6 yaşındayken imam nikahıyla evlendirilmesine ilişkin sosyal medya paylaşımları nedeniyle tepki çeken Cağaloğlu Anadolu Lisesi Müdürü Cafer Koçyiğit, veliler ve mezunlar tarafından okul önünde protesto edildi. Veliler, "Mağdurdan değil failden taraf olan sözde eğitimci bu kişi okul müdürlüğü yapamaz. Laik, kamusal, bilimsel eğitim kaybedildiğinde en çok kaybedenin çocuklarımız olacağını biliyoruz" dedi.

İsmailağa Cemaati'ne bağlı Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızını 6 yaşındayken bir tarikat üyesi ile "imam nikahıyla evlendirmesine" karşı tepkiler sürüyor. Sosyal medya hesabında olayla ilgili yaptığı paylaşımlar nedeniyle tepki çeken Cağaloğlu Anadolu Lisesi Müdürü Cafer Koçyiğit, veliler ve mezunlar tarafından bugün okul önünde protesto edildi. Protestoya, CAL Okul Aile Birliği ve Veli-Der de katıldı. Veliler, okul önündeki basın açıklamasının ardından gittikleri İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne, üzerinde "CAL'da liyakat ve huzur" yazan siyah çelenk bıraktı.

Basın açıklamasından önce söz alan Okul Aile Birliği Başkanı şunları söyledi:

"Acımızın tarifi yok. Tüm çocuklarımız için kaygılarınızın daha da arttığı siyaset üstü bu konuda müdür Koçyiğit, çocukların yanında değil, istismarcıların yanında yer aldı. Tepki gösteren velileri 'imansız' olarak niteledi.

SORUŞTURMA İVEDİLİKLE TAMAMLANMALI

Okulun bu güvensiz ortamdan kurtulmasını istiyoruz. Çocuklarımız için endişeliyiz. Koçyiğit hakkında açılan soruşturma ivedilikle tamamlanmalı. Bu gerilimli ve güvensiz ortamdan kurtulmak istiyoruz. Kutsalları amaç ve araç edinmeyen bir yönetimi hak ediyoruz. Çağdaş, laik ve bilimsel değerler doğrultusunda bir eğitim istiyoruz."

Veli-Der Genel Başkanı Ömer Yılmaz'ın okuduğu basın açıklamasında ise şunlar kaydedildi:

"Oyun oynaması ve okula gitmesi gereken bir yaşta bir çocuğun sapık zihniyetli kişilerce istismara uğratılması asla kabul edilemeyecek bir durumdur. Yaşanılan bu olay, çocukları için her türlü fedakarlığı göze alan biz anne-babaları derinden sarsmıştır. Acımızın tarifi yok.

"ÇOCUKLARIMIZ KAYBEDİYOR"

Günlerdir kamuoyunu da meşgul eden ve tepki alan bu paylaşımlar ilk olmayıp, çocuklarımızın eğitim ve can güvenliği konusundaki endişelerimizi artırdı. Kamuoyunda infial yaratan bu olayı destekleyen Koçyiğit'in paylaşımları sonrası yatılı kız velilerimiz büyük bir endişe içinde. CAL velileri ve öğrencileri yalnız değildir. CAL Müdürü'nün yaptığı paylaşım, sözün bittiği yerdir. Mağdurdan değil failden taraf olan sözde eğitimci bu kişi okul müdürlüğü yapamaz. Laik, kamusal, bilimsel eğitim kaybedildiğinde en çok kaybedenin çocuklarımız olacağını biliyoruz. Okul müdürünün derhal görevden alınmasını talep ediyoruz."

OKUL MÜDÜRÜ NE DEMİŞTİ?

Öte yandan Cağaloğlu Anadolu Lisesi Müdürü Cafer Koçyiğit, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda tepkilerin odağı olmuştu. Koçyiğit paylaşımında "Ey iman edenler! Size bir fasık bir haber getirirse, bilmeyerek bir topluluğa zarar verip yaptığınıza pişman olmamak için o haberi doğruluğunu araştırın. Bu ayet iman edenlere hitap ediyor. İmansızlar siz iftira atmaya, karalama yapmaya devam edebilirsiniz"