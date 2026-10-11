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Van Saray'da operasyonda 16 paket halinde 22 kilo 100 gram toz esrar ele geçirildi

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Van Saray'da operasyonda 16 paket halinde 22 kilo 100 gram toz esrar ele geçirildi
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Van'ın Saray ilçesinde jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalarda Yamanyurt Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda 16 paket halinde 22 kilo 100 gram toz esrar ele geçirildi. Olayla ilgili adli tahkikata başlandı.

Van'ın Saray ilçesinde jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda 22 kilo 100 gram toz esrar ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Van İl Jandarma Komutanlığı Saray İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Saray Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde "Uyuşturucu Madde İmal ve Ticaretine" yönelik yapılan çalışmalarla Saray ilçesi Yamanyurt Mahallesi'nde yapılan operasyonla yurt dışından ülkemize sokulduğu değerlendirilen 16 paket halinde 22 kilo 100 gram toz esrar ele geçirilmiştir. Olay ile ilgili olarak adli tahkikata başlanılmıştır" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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