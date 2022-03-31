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Van polisinden bilgilendirme çalışması

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Van polisinden bilgilendirme çalışması

Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 12. Doğu Anadolu Tarım Hayvancılık ve Gıda Fuarı'na katılanları bazı konularda bilgilendirdi.

VAN (İHA) - Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 12. Doğu Anadolu Tarım Hayvancılık ve Gıda Fuarı'na katılanları bazı konularda bilgilendirdi.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlileri, Van 12. Doğu Anadolu Tarım Hayvancılık ve Gıda Fuarı'nda vatandaşları ziyaret ederek; 'KADES, hırsızlık, dolandırıcılık, iletişim yolu ile dolandırıcılık ve sahte para' konularında bilgilendirerek, el broşürü dağıttı. - VAN

Van polisinden bilgilendirme çalışması

Van polisinden bilgilendirme çalışması

Van polisinden bilgilendirme çalışması

Van polisinden bilgilendirme çalışması

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Van Emniyet Müdürlüğü, Doğu Anadolu, Tarım, Van, 3. Sayfa, Haberler

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