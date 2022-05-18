Van'da kaçak avlanılan 1 ton 320 kilogram inci kefali ele geçirildi - Haberler

Van'da kaçak avlanılan 1 ton 320 kilogram inci kefali ele geçirildi, canlı olan 550 kilogramı suya bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, inci kefalinin üreme dönemi olan 15 Nisan-15 Temmuz'da kaçak avcılığın önlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, Muradiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen 14 operasyonda kaçak avlanan 1 ton 320 kilogram inci kefali ele geçirildi.

Balıkların canlı olan 550 kilogramını tekrar suya bırakan ekipler, 120 tırıvırı ağ, 4 serpme ağ, 25 metre uzunluğunda germe ağ ile 4 ağ düzeneğine de el koydu.