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Van haberi! Muradiye'de ahır ve samanlık kundaklandı

3. Sayfa Haberleri

Van haberi! Muradiye'de ahır ve samanlık kundaklandı

Van 3. sayfa haberi | Van'ın Muradiye ilçesinde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından samanlık, odunluk ve ahır ateşe verildi.

Van'ın Muradiye ilçesinde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından samanlık, odunluk ve ahır ateşe verildi.

Edinilen bilgiye göre olay, gece saat 00.45 sıralarında Uluşar Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından 5 ayrı noktada samanlık, odunluk ve ahır ateşe verilirken, yakılmak istenen 3 ev ise alevler tutuşmayınca yanmaktan kurtuldu. Yangını gören mahalle sakinleri jandarmaya haber verirken, yangını çıkaran kişi veya kişiler olay yerinden kaçtı. Van Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Muradiye Van 3. Sayfa Haberler

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