Van haberi: Muradiye'de 50 ton saman kül oldu 3. Sayfa Haberleri Van haberler... Muradiye'de 50 ton saman kül oldu Van'ın Muradiye ilçesinde elektrik kontağından çıkan yangın sonucu 50 ton saman yandı. Muradiye'de 50 ton saman kül oldu VAN - Van'ın Muradiye ilçesinde elektrik kontağından çıkan yangın sonucu 50 ton saman yandı. Edinilen bilgilere göre yangın, ilçeye bağlı Karaoğlan Mahallesi'nde meydana geldi. Harun Yılmaz'a ait samanlıkta bulunan 50 ton saman, elektrik kontağından çıkan kıvılcım sonucu alev aldı. İhbar üzerine bölgeye Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Muradiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin 6 saatlik çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangında 50 ton saman kül oldu. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Muhammed Onur Yavrutürk Muradiye İtfaiye Van 3. Sayfa Yerel Haberler

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