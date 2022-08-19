Sulama göletinin vana kuyusuna giren 3 kardeş, metan gazından zehirlenerek öldü Samsun'un Vezirköprü ilçesinde girdikleri kuyuda metan gazından zehirlenen 3 kardeş hayatını kaybetti. Öte yandan kurtarma çalışmalarında gazdan etkilenen 2 itfaiye eri ise tedavi altına alındı. Samsun'da bulunan sulama göletinden kanallara su verilmesini sağlayan vanaların yer aldığı kuyuya giren Enes Turan'ın (24) çıkmaması üzerine ağabeyleri Osman (40) ve Sadi Turan (39) da kuyuya indi. HAYATLARINI KAYBETTİLER Aradan uzun süre geçmesine rağmen 3 kardeşin de geri dönmemesi üzerine yakınları itfaiyeye haber verdi. Kuyuya inen itfaiye ekipleri, metan gazından zehirlenen kardeşlerin yaşamını yitirdiğini belirledi. Kardeşlerin cenazeleri, otopsi için Samsun Adli Tıp Kurumuna gönderildi. İTFAİYE ERLERİ DE ETKİLENDİ Çalışmalar sırasında kuyudaki gazdan etkilenen itfaiye erleri Adem Karaman ve Mustafa Ev de Vezirköprü Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. 3. Sayfa Kaynak: AA / İrfan Ağca Vezirköprü Enes Turan Samsun su 3. Sayfa Güncel Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Sulama göletinin vana kuyusuna giren 3 kardeş, metan gazından zehirlenerek öldü - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.