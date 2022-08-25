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Van haber! Muradiye'de çoban arazide ölü bulundu, 3 kişi gözaltına alındı

3. Sayfa Haberleri

Van haber! Muradiye'de çoban arazide ölü bulundu, 3 kişi gözaltına alındı

Van haberleri: Van'ın Muradiye ilçesinde çobanlık yapan bir kişi arazide silahla vurulmuş halde ölü bulunurken, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Van'ın Muradiye ilçesinde çobanlık yapan bir kişi arazide silahla vurulmuş halde ölü bulunurken, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Uluşar Mahallesi'nde çobanlık yapan Mehmet Kaya, hayvan otlattığı arazide silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Haber verilmesi üzerine bölgeye ambulans ve Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Olayı araştıran Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, çobanı vurduğu değerlendirilen ve olay yerinden kaçarak saklanmaya çalışan 3 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Soruşturmanın çok yönlü devam ettiği ve gözaltı sayısının artabileceği öğrenilirken, hayatını kaybeden M.K.'nin cenazesi ise otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Mehmet Kaya Muradiye Hisarcık Van 3. Sayfa Haberler

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