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Van Gevaş'ta Van-Bitlis karayolunda devrilen minibüste 6 kişi hafif yaralandı

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Van Gevaş'ta Van-Bitlis karayolunda devrilen minibüste 6 kişi hafif yaralandı
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Van'ın Gevaş ilçesinde Van-Bitlis karayolunda minibüsün devrilmesi sonucu 6 kişi hafif yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı; kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Van'ın Gevaş ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi hafif yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Van-Bitlis karayolu üzerinde bulunan Yuvakoy Mahallesi civarında meydana geldi. Sürücünün isimi öğrenilemeyen 07 CIY 678 plakalı Mercedes marka minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi hafif yaralandı. İhbar üzerine bölgeye ambulans, jandarma, polis ve Gevaş İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yaralılar, araçlardan çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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