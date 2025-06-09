Van'da Odunlukta Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı
Van'ın Muradiye ilçesinde Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bir odunlukta çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında yakacak ve bazı malzemeler zarar gördü.
Van'ın Muradiye ilçesinde bir odunlukta çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Edinilen bilgilere göre, Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bir odunlukta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerinde olay yerine Muradiye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yangın, bitişik evlere sıçramadan itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik müdahalesi sonucu söndürüldü. Yangında odunlukta bulunan yakacak ve bazı malzemeler yandı. - VAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa