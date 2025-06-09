Van'da Odunlukta Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

Van'ın Muradiye ilçesinde bir odunlukta çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bir odunlukta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerinde olay yerine Muradiye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yangın, bitişik evlere sıçramadan itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik müdahalesi sonucu söndürüldü. Yangında odunlukta bulunan yakacak ve bazı malzemeler yandı. - VAN