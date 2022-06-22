Van'da kaçak avlanmış 4,5 ton canlı inci kefali ele geçirildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Van'da kaçak avlanmış 4,5 ton canlı inci kefali ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Van'da kaçak avlanmış 4,5 ton canlı inci kefali ele geçirildi

Van'ın Muradiye ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimlerde kaçak avlanmış 4 bin 500 kilogram canlı inci kefali tekrar suya bırakıldı.

Van'ın Muradiye ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimlerde kaçak avlanmış 4 bin 500 kilogram canlı inci kefali tekrar suya bırakıldı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bir hafta içinde yapılan faaliyetlerde, Yalındüz ve Karahan mahallelerinde 3 adet 600 metre ve 1 adet 300 metre uzunluğunda manyetik ağ, 4 adet balıkçı tulumu, 1 adet kepçe ağ, 1 adet bisiklet, 110 adet boş çuval ve manyetik ağ içerisinde 4 bin 500 kilogram canlı inci kefali balığı ele geçirildi.

Ele geçirilen 4,5 ton canlı inci kefali balığı tekrar suya bırakılırken, ele geçirilen manyetik ağ ve malzemeler ise Muradiye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim edildi. - VAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Muradiye Jandarma Hisarcık Van 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title