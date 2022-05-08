Van'da kaçak avlanmış 1 ton inci kefali ele geçirildi - Haberler

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Van'da kaçak avlanmış 1 ton inci kefali ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Van'da kaçak avlanmış 1 ton inci kefali ele geçirildiVAN Van'ın Muradiye ilçesinde kaçak avlanmış 1 tona yakın inci kefali balığı ele geçirildi.

Van'da kaçak avlanmış 1 ton inci kefali ele geçirildi

VAN Van'ın Muradiye ilçesinde kaçak avlanmış 1 tona yakın inci kefali balığı ele geçirildi.

Alınan bilgilere göre, gece saatlerinde devriye görevi yürüten jandarma ekipleri tarafından Köşk Mahallesi'nde şüphe üzerine bir kamyonette arama yapıldı. Yapılan aramada, kaçak avlanarak çuvallara konulmuş şekilde yaklaşık 1 ton civarında ölü inci kefali balığı ele geçirildi. Araç sürücüsüne 11 bin TL para cezası verilirken, araç ise 15 gün trafikten men edildi.

İhlas Haber Ajansı / Muhammed Onur Yavrutürk - 3. Sayfa

Muradiye, Tragger, Van, 3. Sayfa, Haberler

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