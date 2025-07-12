Uzman Çavuş Musa Çal, sıcak havadan bunalarak girdiği nehirde hayatını kaybetti

Mardin'in Nusaybin ilçesinde görev yapan ve tayini Hatay'ın Dörtyol ilçesine çıkan Uzman Çavuş Musa Çal, izinli olarak Adana'nın İmamoğlu ilçesine bağlı olan memleketi Otluk köyüne geldi.

SICAK HAVADAN BUNALINCA NEHRE GİRDİ

Sıcak havadan bunalan Çal, iddiaya göre serinlemek amacıyla köy yakınlarından geçen Seyhan Nehri'ne girdi. Bir süre sonra gözden kaybolan Çal'dan haber alamayan yakınları durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri ve sağlık ekipleri, Musa Çal'ı bulmak için ırmakta arama kurtarma çalışması başlattı.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Arama kurtarma çalışmalarını 3. saatinde nehirde Çal'ın cansız bedenine ulaşıldı. Çal'ın cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.