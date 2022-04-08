Uyuşturucuyu yola döküp kaçan şahıslar yakalandı - Haberler

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Uyuşturucuyu yola döküp kaçan şahıslar yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Uyuşturucuyu yola döküp kaçan şahıslar yakalandı

Aydın-İzmir Karayolu üzerinde uygulama yapan polis ekipleri içerisinde içerisindeki 2 kişinin durumundan şüphelendiği bir ticari taksiyi durdurmak istedi.

Aydın-İzmir Karayolu üzerinde uygulama yapan polis ekipleri içerisinde içerisindeki 2 kişinin durumundan şüphelendiği bir ticari taksiyi durdurmak istedi. Bir anda taksiden inerek kaçmaya başlayan ve yanlarındaki uyuşturucu maddeyi yola serpen şüpheliler Şok ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

Olay, gece saatlerinde Aydın-İzmir Karayolu Kuyulu Mahallesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol üzerinde uygulama yapan polis ekipleri içerisinde 2 kişinin bulunduğu bir ticari taksiyi durdurmak istedi. Bu esnada taksiden inen iki kişi yanlarında bulunan poşet ile kaçmaya başladı. Poşette bulunan maddeyi yola serperek uzaklaşmak isteyen şüpheliler Efeler İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği'ne bağlı Şok Ekibi tarafından yaşanan kovalamaca sonucu kıskıvrak yakalandı. Yapılan incelemede isimlerinin F.S. ve G.K. olduğu ayrıca bir bıçakla yaralama olayının da firari failleri olarak arandıkları tespit edilirken şahısların kaçarken yola serptikleri maddenin uyuşturucu madde olduğu anlaşıldı. Poşetteki yaklaşık yarım kilo uyuşturucuya el konulurken, 2 şüpheli de gözaltına alınarak emniyete götürüldü. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Aydın İzmir Karayolu, Uyuşturucu, Polis, 3. Sayfa, Haberler

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