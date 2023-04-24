Uyuşturucu bağımlısı kızın içler acısı hali böyle görüntülendi

Adana'da uyuşturucu aldığı iddia edilen genç bir kızın durumu görenlerin içini acıttı. Ayakta durmakta zorlanan ve garip hareketler yapan genç kız, bölgeye gelen polis ekiplerinin uzun bir ikna çabası sonrası hastaneye götürüldü.

Seyhan ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesinde isminin Şeyma olduğu öğrenilen ve uyuşturucu kullandığı için ayakta durmakta zorlanıp garip hareketler yapan genç kızı gören vatandaşlar polise ve sağlık ekiplerine haber verdi.

DURUMU İÇLERİ ACITTI

O sırada genç kız kaldırımda oturup direğe sarılarak garip hareketler yaptı. Genç bir kızın o durumu içleri acıttı. Bölgeye bir süre sonra polis ve sağlık ekipleri geldi.

HASTANEYE GİTMEK İSTEMEDİ

Ekipler, genç kızı tedavi için hastaneye götürmek istedi ancak o gitmek istemedi. Uzun süre ikna edilemeyen genç kız, en sonunda ikna edilerek hastaneye götürüldü.