Usta Oyuncu Ahmet Mekin Kalça Kırığı Ameliyatı Geçirdi

Usta Oyuncu Ahmet Mekin Kalça Kırığı Ameliyatı Geçirdi
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Usta Oyuncu Ahmet Mekin Kalça Kırığı Ameliyatı Geçirdi
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92 yaşındaki Türk sinemasının usta isimlerinden Ahmet Mekin, talihsiz bir düşme sonucunda kalça kemiği kırılması nedeniyle ameliyat oldu. Ameliyat başarılı geçti ve Mekin'in sağlık durumu iyi. İyileşme sürecine girdi.

Balıkesir'in Erdek ilçesine bağlı Ocaklar Mahallesi'nde talihsiz bir düşme sonucu kalça kemiği kırılan Türk sinemasının usta oyuncularından Ahmet Mekin, geçirdiği ameliyatın ardından iyileşme sürecine girdi.

Kalça kırığı nedeniyle hastaneye kaldırılan 92 yaşındaki oyuncunun, Ortopedi Uzmanı Dr. Mustafa Kemal Akça tarafından kapalı sistem yöntemiyle ameliyat edildiği öğrenildi. Başarılı geçen operasyon sonrası Mekin'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Usta sanatçı, ameliyat sonrası yaptığı açıklamada, "Ameliyatım başarılı geçti ve şu anda iyileşme sürecindeyim. Bu süreçte yanımda olan, bana destek veren herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Ahmet Mekin'in kısa sürede eski sağlığına kavuşması bekleniyor. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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