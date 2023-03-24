Üsküdar'da hastanenin çatı katında yangın çıktı, hastalar tahliye edildi
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Üsküdar'da hastanenin çatı katında yangın çıktı, hastalar tahliye edildi Üsküdar'da Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesinin çatı katında yangın çıktı, hastalar tahliye edildi.
Üsküdar'da hastanenin çatı katında yangın çıktı, hastalar tahliye edildi
İSTANBUL - Üsküdar'da Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesinin çatı katında yangın çıktı, hastalar tahliye edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa