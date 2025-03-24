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Uşak'ta Ormanlık Alanda Erkek Cesedi Bulundu

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Sivaslı ilçesindeki Akdere Dağı'nda ormanlık alanda yurttaşlar tarafından bir erkek cesedi bulundu. Olay, 5 gün önce kaybolan İlyas Özkan'a ait olduğu tespit edildi.

Uşak'ın Sivaslı ilçesinde ormanlık alanda bir erkek cesedi bulundu.

Olay, Sivaslı ilçesine bağlı Pınarbaşı beldesinde bulunan Akdere Dağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ormanlık alana off-road yapmaya giden vatandaşlar, yol kenarında bir şahsın haraketsiz yattığını gördü. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekipleri, ölen şahsın Afyonkarahisar'ın Hocalar ilçesine bağlı Örencik köyünden 5 gün önce kimseye haber vermeden ayrılan İlyas Özkan (37) olduğunu tespit etti. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Özkan'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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