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Uşak'ta öğrenci servisi ile kamyon çarpıştı, yaralanan 5 kişi hastanelere kaldırıldı

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Uşak merkezine bağlı Paşacıoğlu köyü yakınlarında öğrenci servisi ile kamyonun çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı; sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Uşak'ta öğrenci servisi ile kamyonun çarpışması sonucu 5 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Uşak merkeze bağlı Paşacıoğlu köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.Y. (61) idaresindeki 64 AFV 393 plakalı öğrenci servisi ile O.G. (30) yönetimindeki 64 ABD 099 plakalı kamyon çarpıştı.

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekiplerince öğrenci servisinde yolcu olarak bulunan S.K. (13), M.T. (9), A.Ö. (17), C.Ö. (13) ve E.N.Ö. (10) kentte bulunan hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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